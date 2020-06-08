Среди большого многообразия товаров народного потребления порой сложно сориентироваться и выбрать нужные, а главное, полезные продукты. Так, например, не все знают, что при покупке хлеба важно руководствоваться несколькими правилами. Какими именно — рассказала врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.

Хлеб есть можно

По словам эксперта, сегодня многие граждане отказались от употребления хлеба с целью побыстрее распрощаться с лишними килограммами и даже занесли мучное изделие в «черный список». По мнению Лизун, нет ничего предосудительного в частом употреблении этого продукта. Главное — подходить к его выбору с умом и избегать покупки хлеба, в составе которого только белая мука, а не цельнозерновая.

«Найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать все же стоит цельнозерновую», — отметила собеседница СМИ.

Вред глютена — миф

В числе прочего, врач-диетолог подчеркнула, что мнение о вреде продуктов, содержащих глютен, не более чем миф. По признанию медика, он появился в тот момент, когда путем исследований была доказана чувствительность некоторых людей к данному компоненту. Поэтому, заметив глютен в составе, не стоит бояться и возвращать товар на полку.

«Был период в диетологии, когда во всем винили жиры. Тогда придумали „суперпродукт“ — маргарин. Потом оказалось, что в нем есть трансжиры, которые для сердца вреднее. Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будет лучше» — подытожила эксперт.

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