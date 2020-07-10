Аналитики спрогнозировали подорожание нефти до $150 за баррель

Стоимость барреля нефти ощутимо подорожает в ближайшие несколько лет, передает «Экономика сегодня». Такое мнение выразил инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

По его словам, после падения цен на «черное золото» до отрицательных значений инвестиции в нефтегазовую сферу могут иссякнуть, а стоимость топлива вскоре превысит отметку в 100 долларов за баррель. К 2025 году она может увеличиться до 150 долларов. Директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон ожидает, что стоимость нефти превысит 100 долларов уже во второй половине 2020 года.

Мнение коллег поддержал эксперт JPMorgan Кристиан Малек, который также прогнозирует снижение объемов добычи. Специалист уверен, что это может стать причиной дисбаланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. Малек заключает, что для восстановления уровня, способного закрыть потребности в топливе, до 2030 года потребуются дополнительные инвестиции объемом в 625 миллиардов долларов.

Другие аналитики считают, что пандемия коронавируса подорвет спрос на топливо, и с ее окончанием наступит «эра дешевой нефти». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эксперта Citigroup Эдварда Морса. Он предполагает, что в ближайшие годы производители смогут добывать нефть в достаточных объемах, а ее стоимость установится на уровне 50 долларов за баррель.

Морс объясняет свою позицию тем, что современные технологии позволяют снижать затраты производства. Кроме того, из-за коронавируса люди стали реже пользоваться услугами воздушного транспорта. Такая ситуация, по его мнению, продолжится, что приведет к падению спроса на топливо.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Сбербанка Герман Греф предсказал рост цены на нефть до 60 долларов за баррель, что приведет к увеличению курса рубля.