Хлопок газа обрушил перекрытия в доме в Кировской области — видео

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В результате ЧП один человек погиб, еще двое получили травмы.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

В Кировской области в эти минуты разбирают завалы в жилом трехэтажном доме. Рано утром в одной из квартир произошел хлопок газа. Рухнули перекрытия. Один человек погиб. Еще двое получили травмы. Остальных жильцов успели эвакуировать.

На месте сейчас работают спасатели. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

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