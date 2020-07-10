В Кировской области в эти минуты разбирают завалы в жилом трехэтажном доме. Рано утром в одной из квартир произошел хлопок газа. Рухнули перекрытия. Один человек погиб. Еще двое получили травмы. Остальных жильцов успели эвакуировать.

На месте сейчас работают спасатели. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.