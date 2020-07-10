«Мегафон» прокомментировал сбой связи в северо-западном регионе России

В компании «Мегафон» прокомментировали отсутствие связи у пользователей, который массово наблюдался в Петербурге и Москве, а также Калининграде, Пскове, Смоленске и других городах западной части России.

«Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе оператора.

На проблемы со связью клиенты «Мегафона» массово начали жаловаться в районе девяти утра. Пользователи сообщали, что у них нет доступа к мобильному интернету, а при попытке дозвониться в техподдержку оператора начались и неполадки со связью.

Наибольшее число «пострадавших» от падения сети наблюдалось в двух столицах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты подтвердили причины роста цен на услуги сотовых операторов в РФ.