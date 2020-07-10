Наталья Бочкарева сразилась на танцполе со своим вторым я — Дашей Букиной

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Алиса Старжевская
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Звезда сериала «Счастливы вместе» приняла участие в видеофлешмобе, показав настоящее раздвоением личности.

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Флешмоб от звезд с выступлением под песню украинского исполнителя Потапа Chica Bamboni продолжается. На сей раз своим видео поделилась с подписчиками звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева.

«Кто круче: я или Даша Букина?» — спросила она под видео.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Поклонникам актрисы предоставилась редкая возможность через много лет после окончания сериала вновь увидеть Наталью в любимом образе Даши. Видео снято таким образом, словно две женщины пытаются что-то доказать друг другу танцем.

Фанаты пришли от этого в восторг.

«Раз сто посмотрел. Так рад снова увидеть Дашу Букину»;

«Ой, Дашуня»;

«А по мне — обе хороши»;

«Наташа, Вы круче Даши», — не сошлись во мнениях, но остались довольны перфомансом комментаторы.

Ранее 5-tv.ru показывал версию Наташи Королевой на песню флешмоба.

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