Наталья Бочкарева сразилась на танцполе со своим вторым я — Дашей Букиной
Звезда сериала «Счастливы вместе» приняла участие в видеофлешмобе, показав настоящее раздвоением личности.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Флешмоб от звезд с выступлением под песню украинского исполнителя Потапа Chica Bamboni продолжается. На сей раз своим видео поделилась с подписчиками звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева.
«Кто круче: я или Даша Букина?» — спросила она под видео.
Поклонникам актрисы предоставилась редкая возможность через много лет после окончания сериала вновь увидеть Наталью в любимом образе Даши. Видео снято таким образом, словно две женщины пытаются что-то доказать друг другу танцем.
Фанаты пришли от этого в восторг.
«Раз сто посмотрел. Так рад снова увидеть Дашу Букину»;
«Ой, Дашуня»;
«А по мне — обе хороши»;
«Наташа, Вы круче Даши», — не сошлись во мнениях, но остались довольны перфомансом комментаторы.
Ранее 5-tv.ru показывал версию Наташи Королевой на песню флешмоба.
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