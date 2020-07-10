«Важный пример человечности»: Кириенко поблагодарил участников форума «Таврида»
Первый заместитель главы Администрации президента РФ рассказал о важности общероссийского проекта #МыВместе.
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Фото, видео: Пресс-служба форума «Таврида 5.0».; 5-tv.ru
Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» стартовал в Крыму. На первой смене собрались юные активисты, которые на протяжении нескольких месяцев были вовлечены в работу общероссийского движения #МыВместе. На открытии форума перед участниками выступил первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко. Он зачитал приветственную речь Владимира Путина, в которой глава РФ обратился к инициативной молодежи, собравшейся на полуострове.
«Дорогие друзья! Рад приветствовать творческую команду „Мы вместе“ на открытии форума „Таврида“. За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые и содержательные идеи в реальные дела», — говорится в приветственном слове российского лидера.
Отдельно в своей речи Путин обратился к волонтерам, деятельность которых, особенно в условиях пандемии COVID-19, заслуживает высокой оценки и благодарности.
«И, конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были без всякого преувеличения неоценимы», — подчеркнул президент в своей речи.
Кириенко также поблагодарил всех участников форума «Таврида» и отметил, что каждый из них подает пример всем остальным, касающийся не только активной жизненной позиции, но и человечности.
«Друзья, я хотел добавить еще несколько слов, и самое главное из этих слов — „спасибо“. Спасибо вам огромное за то, что вы делали на протяжении этого времени. У деятелей культуры и искусства всегда особая ответственность, потому что вы своим творчеством создаете пример, образец, влияете на мнение других людей. Но в данном случае вы показали очень важный пример не только творчества, искусства, но и важный пример человечности. <…> Вы показали пример того, что в любой ситуации есть люди, которые нуждаются в помощи, и есть люди, которые готовы эту помощь оказать», — заключил Кириенко.
По словам первого замглавы Администрации президента, проект «Мы вместе» показал, что жители России в сложной ситуации «не разбегаются и не прячутся», а объединяются плечом к плечу и вместе преодолевают все трудности.
Нынешняя «Таврида» — это первый в России форум после пандемии COVID-19 и главная площадка для возможностей и самореализации. За все годы существования самого престижного молодежного форума в России более 15 тысяч молодых творцов получили свою профессиональную путевку в жизнь.
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