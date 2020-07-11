Бразильская модель Эрика Грей вновь балует фанатов откровенными снимками. На этот раз она выложила фотографии авторства Криса Мартина в Instagram и порассуждала на тему того, как воспринимают себя люди в зависимости от мнения окружающих. На фото она предстала нагой, сидя на ступеньках. Грудь девушка прикрыла прядями своих длинных волос. На голове у нее шляпа, а руки - в длинных перчатках, что выгодно контрастирует с обнаженным телом.

«Помните, что вы были искусством задолго до того, как они стали восхищаться вами», — написала Эрика Грей.

Instagram @misserikagray

Поклонники выразили восхищение ее идеальным телом. У многих снимки модели вызвали повышенное возбуждение, за что они укорили свою любимицу.

«Это потрясающе, боже мой!»

«Вау, горячо»

«Вы — лучшая»

«Что ты со мной делаешь…»

«Сногсшибательная детка», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эрика Грей взбудоражила фанатов фото в нижнем белье.