Абсолютно голая Эрика Грей порассуждала о бодипозитиве — фото
Модель заявила, что каждый человек прекрасен изначально, до того, как его оценит публика.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @misserikagray, @bychrismartin
Бразильская модель Эрика Грей вновь балует фанатов откровенными снимками. На этот раз она выложила фотографии авторства Криса Мартина в Instagram и порассуждала на тему того, как воспринимают себя люди в зависимости от мнения окружающих. На фото она предстала нагой, сидя на ступеньках. Грудь девушка прикрыла прядями своих длинных волос. На голове у нее шляпа, а руки - в длинных перчатках, что выгодно контрастирует с обнаженным телом.
«Помните, что вы были искусством задолго до того, как они стали восхищаться вами», — написала Эрика Грей.
Поклонники выразили восхищение ее идеальным телом. У многих снимки модели вызвали повышенное возбуждение, за что они укорили свою любимицу.
«Это потрясающе, боже мой!»
«Вау, горячо»
«Вы — лучшая»
«Что ты со мной делаешь…»
«Сногсшибательная детка», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эрика Грей взбудоражила фанатов фото в нижнем белье.
Читайте также
88%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?