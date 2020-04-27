«Великолепная малышка»: Эрика Грей взбудоражила фанатов фото в нижнем белье

Британская модель Эрика Грей часто выкладывает в социальных сетях свои откровенные фото. Звезда гордится аппетитными формами и не устает радовать ими подписчиков. Вот и сейчас девушка опубликовала новый снимок в сексуальном нижнем белье. На фото модель сидит на кровати и будто обижено смотрит в камеру. Однако подпись к посту объясняет эмоции девушки.

«Когда Ба говорит тебе „нет“, ты сидишь и думаешь о том, как ты будешь говорить ему „нет“ в будущем», — подписала пост Эрика.

Instagram @misserikagray

Подписчики как всегда восхитились фигурой модели и не скупились на комплименты.

«Ты потрясающая!»

«Вот за что я люблю бразильянок»;

«Очень красивая», — прокомментировали фанаты.

Некоторые пользователи поинтересовались, кто такой этот Ба, но Эрика не ответила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрика Грей в кружевном боди рассказала о «единственной зависимости».