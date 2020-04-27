«Великолепная малышка»: Эрика Грей взбудоражила фанатов фото в нижнем белье
Модель выложила в Instagram снимок, демонстрирующий ее аппетитные формы.
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Фото, видео: Instagram @misserikagray
Британская модель Эрика Грей часто выкладывает в социальных сетях свои откровенные фото. Звезда гордится аппетитными формами и не устает радовать ими подписчиков. Вот и сейчас девушка опубликовала новый снимок в сексуальном нижнем белье. На фото модель сидит на кровати и будто обижено смотрит в камеру. Однако подпись к посту объясняет эмоции девушки.
«Когда Ба говорит тебе „нет“, ты сидишь и думаешь о том, как ты будешь говорить ему „нет“ в будущем», — подписала пост Эрика.
Подписчики как всегда восхитились фигурой модели и не скупились на комплименты.
«Ты потрясающая!»
«Вот за что я люблю бразильянок»;
«Очень красивая», — прокомментировали фанаты.
Некоторые пользователи поинтересовались, кто такой этот Ба, но Эрика не ответила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрика Грей в кружевном боди рассказала о «единственной зависимости».
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