Мимими: возвращение коал в дикую природу сняли на видео

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Алина Потёмкина
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Животных выпустили из клеток и они разбрелись в поисках сочной травы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / COVER Images

Долгожданное возвращение коал в дикую природу сняли на видео в Национальном заповеднике Тидбинбилла возле Канберры. Ролик разместили в Instagram заповедника.

«Мы рады, что коалы переехали в свой недавно обновленный дом в Эвкалиптовом лесу в Тидбинбилле, потому что теперь мы можем наблюдать за ними в течение всего дня», — написали в аккаунте заповедника.

Коал были вынуждены забрать из естественного ареала обитания из-за пожаров, охвативших континент в конце 2019-начале 2020 годов. Около 22% территории заповедника было объято огнем, а затем разрушено пожарами, проливными дождями, пришедшими на смену пламени.

На кадрах видно, как нескольких коал выпускают из клеток-переносок и животные разбредаются по территории заповедника. На другом видео один из сумчатых сидит на дереве и задумчиво жует лист. Еще один ролик показывает, как коала карабкается по стволу дерева.

Instagram @actparks

Пользователи соцсети порадовались этому счастливому восстановлению привычного порядка вещей.

«Это сделало мою неделю!»

«Как это мило»

«Маленький поцелуй им, с возвращением», — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео.

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