Мимими: возвращение коал в дикую природу сняли на видео
Животных выпустили из клеток и они разбрелись в поисках сочной травы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / COVER Images
Долгожданное возвращение коал в дикую природу сняли на видео в Национальном заповеднике Тидбинбилла возле Канберры. Ролик разместили в Instagram заповедника.
«Мы рады, что коалы переехали в свой недавно обновленный дом в Эвкалиптовом лесу в Тидбинбилле, потому что теперь мы можем наблюдать за ними в течение всего дня», — написали в аккаунте заповедника.
Коал были вынуждены забрать из естественного ареала обитания из-за пожаров, охвативших континент в конце 2019-начале 2020 годов. Около 22% территории заповедника было объято огнем, а затем разрушено пожарами, проливными дождями, пришедшими на смену пламени.
На кадрах видно, как нескольких коал выпускают из клеток-переносок и животные разбредаются по территории заповедника. На другом видео один из сумчатых сидит на дереве и задумчиво жует лист. Еще один ролик показывает, как коала карабкается по стволу дерева.
Пользователи соцсети порадовались этому счастливому восстановлению привычного порядка вещей.
«Это сделало мою неделю!»
«Как это мило»
«Маленький поцелуй им, с возвращением», — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео.
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