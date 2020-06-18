Группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео

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Алиса Старжевская
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Животные тайком проникли во двор и не захотели уходить.

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Фото, видео: Zuma\TASS, reddit

Жители города Калгари в Канаде стали очевидцами умилительной сцены: во двор одного из жилых домов проникли очаровательные скунсы. Животные нисколько не были напуганы присутствием людей и машин и спокойно резвились на лестнице.

Как пишет Narcity, жительница городка, успевшая заснять животных на видео, насчитала около шести-семи особей. Скунсы недолго побыли на лестнице, а затем разбежались по двору в разных направлениях.

Как рассказали представители по борьбе с вредителями, эти милые животные абсолютно безобидны, а струю с резко пахнущей жидкостью выпускают лишь в случае нападения.

Ранее 5-tv.ru писал о медведе, который забавно почесал спинку у импровизированного шеста.

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