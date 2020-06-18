Группу скунсов, резвящихся на лестнице жилого дома в Канаде, сняли на видео
Животные тайком проникли во двор и не захотели уходить.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Zuma\TASS, reddit
Жители города Калгари в Канаде стали очевидцами умилительной сцены: во двор одного из жилых домов проникли очаровательные скунсы. Животные нисколько не были напуганы присутствием людей и машин и спокойно резвились на лестнице.
Как пишет Narcity, жительница городка, успевшая заснять животных на видео, насчитала около шести-семи особей. Скунсы недолго побыли на лестнице, а затем разбежались по двору в разных направлениях.
Как рассказали представители по борьбе с вредителями, эти милые животные абсолютно безобидны, а струю с резко пахнущей жидкостью выпускают лишь в случае нападения.
Ранее 5-tv.ru писал о медведе, который забавно почесал спинку у импровизированного шеста.
Читайте также
94%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?