Александр Ревва порадовал поклонников новым клипом в образе полюбившегося публике героя — Артура Пирожкова. В песне «Перетанцуй меня» юморист обыграл тему пандемии коронавируса и ограничений, введенных из-за нее.

Сюжет прост: Пирожков танцует дома перед компьютером, ему компанию составляют только люди в Zoom. Но дистанционные пляски не приносят ожидаемого удовольствия, и он бросается вон из дома во двор. Там герой продолжает танцевать, но со временем к нему присоединяется целая толпа. Отвыкшие от тусовок люди лезут во двор через окна, спускаются по простыням, пожарным лестницам. Вместе с Пирожковым они сливаются в танцевальном экстазе. Постепенно все начинают срывать с себя маски и перчатки, как последние символы отступающей пандемии.

Клип венчает неожиданная развязка. Когда танец окончен и вся толпа дружно аплодирует Пирожкову, он вдруг заходится в приступе удушающего кашля. Люди с воплями и визгами разбегаются.

Поклонники порадовались новому хиту. Многие писали похвалы, но отдельно артиста раскритиковали за «выход» в окно: его герой ныряет из окна и приходит в себя, лежа на асфальте.

«Дождались!»

«COVID-19 даже в музыке сделал переворот»

«Главное, чтоб народ не повторил трюк с окном!»

«Клип крутой, а концовка супер!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Реввы рассказала, почему «лайкнула» ролик Киркорова про десантников.