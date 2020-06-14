Жена Реввы рассказала, почему «лайкнула» ролик Киркорова про десантников

Супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер и светская львица Анжелика Ревва прокомментировала, почему оценила юмористический скетч, в котором Филипп Киркоров предстает в образе десантника. Данный ролик, выложенный на странице артиста в соцсети, подвергся острой критике со стороны бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, который призвал певца извиниться за неподобающий, по его мнению, юмор.

Как пояснила Ревва в беседе с 5-tv.ru, она увидела, что Киркоров опубликовал что-то забавное у себя на странице, чтобы развеселить народ, и ее в какой-то момент это «улыбнуло».

Вместе с тем она добавила, что хотя сама к ВДВ не имеет никакого отношения, вполне возможно, что ролик «задел душу» того, кто с этим связан.

«Ничего глубокого я в своих комментариях не имела в виду», — сказала супруга Артура Пирожкова.

Светская львица сообщила, что «остро воспринимать можно любую шутку», и, в конце концов, человек сам выбирает, грустить ему или радоваться.

«Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю», — рассказала Ревва.

Она также добавила, что сама постит в сторис юмористические ролики, чтобы поднять настроение людям и заставить их улыбнуться.

«Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет. Позитив кому-то несу, кому-то хорошо — и мне хорошо», — сказала Ревва.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов предъявил претензии Филиппу Киркорова из-за юмористического ролика, в котором певец сыграл роль десантника. Шаманов попросил Киркорова извиниться за пасквиль и удалить видео из соцсетей. Более того, он напомнил артисту известное выражение: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Вместе с тем пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская ответила, что напрямую певец никаких претензий не получал и всего лишь исполнял роль, написанную для него сценаристами.