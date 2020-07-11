«Сваты» празднуют — исполнитель главной роли поделился редким снимком

|
Алиса Старжевская
25

Актеры популярного сериала собрались за праздничным столом. Значит ли это, что закончились съемки нового сезона?

Фото, видео: Кадр из сериала "Сваты"; Instagram @daniilbelykh

«Муж» давно повзрослевшей Жени из сериала «Сваты» — актер Даниил Белых — опубликовал на своей странице в Instagram фотографию вместе с исполнителями главных ролей телесаги. Вместе с Белых на фото артисты Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева.Instagram @daniilbelykh

Поклонники сериала «Сваты» моментально отреагировали. Они решили, что актеры празднуют окончание съемок нового сезона шоу.

«Самый лучший, добрый, семейный сериал»

«Как хочется, чтобы сватов снимали вечно»

«Очень ждем выхода новых серий! Все от вашей большой семьи и искрометных шуток в восторге»

«Я каждый день начинаю с просмотра новой старой серии „Сватов“. Обожаю и эту команду, и этот сериал», — написали в комментариях подписчики Белых.

Ранее актер Федор Добронравов рассказывал о переносе съемок «Сватов». Народный артист говорил, что работа над новым сезоном может начаться только в 2021 году.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.23
0.35 80.27
-0.14
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

10:29
Трамп рассказал об участии США в кибератаке на Россию
10:14
«Сваты» празднуют — исполнитель главной роли поделился редким снимком
10:00
«Не ток-шоу и не шапито»: Адвокатов в деле Ефремова обвинили в саморекламе
9:46
«Пытается держаться»: Как себя чувствует Светлана Моргунова после смерти сына
9:31
«Она была такой естественной»: Соколовский рассказал, как познакомился со своей новой девушкой
9:16
Ревва в образе Артура Пирожкова устроил массовые танцы во дворе — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок