«Муж» давно повзрослевшей Жени из сериала «Сваты» — актер Даниил Белых — опубликовал на своей странице в Instagram фотографию вместе с исполнителями главных ролей телесаги. Вместе с Белых на фото артисты Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева. Instagram @daniilbelykh

Поклонники сериала «Сваты» моментально отреагировали. Они решили, что актеры празднуют окончание съемок нового сезона шоу.

«Самый лучший, добрый, семейный сериал»

«Как хочется, чтобы сватов снимали вечно»

«Очень ждем выхода новых серий! Все от вашей большой семьи и искрометных шуток в восторге»

«Я каждый день начинаю с просмотра новой старой серии „Сватов“. Обожаю и эту команду, и этот сериал», — написали в комментариях подписчики Белых.

Ранее актер Федор Добронравов рассказывал о переносе съемок «Сватов». Народный артист говорил, что работа над новым сезоном может начаться только в 2021 году.