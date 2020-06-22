«Пришлось отложить»: Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов»
По словам народного артиста РФ, из-за пандемии коронавируса в его жизни все «замерло».
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов объявил о переносе съемок сериала «Сваты». 58-летний актер сообщил, что работа над комедийным фильмом должна возобновиться только в 2021 году. По его словам, группа не успела подготовиться к съемкам на территории Белоруссии из-за пандемии коронавируса.
«Мы надеялись на „Сватов“, что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год», — цитирует Федора Добронравова сайт Teleprogramma.pro.
Народный артист РФ отметил, что в настоящий момент в его жизни из-за угрозы распространения COVID-19 все «замерло». Федор Добронравов проводит время на даче. Актер также признался, что в настоящее время уже вынашивает некоторые театральные планы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы.
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