«Как похудеть быстро?» — этим вопросом ежедневно задаются миллионы людей. Кто-то пробует сбросить вес при помощи голодания, кто-то надеется на модные «ягоды Годжи», другие же вовсе сочетают несколько диет для достижения максимального результата. При этом мало кто задумается, что большинство этих способов наносит непоправимый вред организму.

Среди прочих ведущие эксперты и врачи выделяют ТОП-6 самых опасных диет, в результате которых можно получить не стройную фигуру, а ряд хронических заболеваний, пишет URA.RU.

Малоуглеводные диеты

Как следует из названия диеты, она подразумевает практически полный отказ углеводов — одного из важнейших компонентов, выполняющего «энергозапасающую» функцию в организме. Как обещают разработчики подобных способов похудания, придерживаясь строгого расписания, можно терять до одного килограмма в день. Вот только не уточняют, что рано или поздно такой дисбаланс вызовет серьезные отклонения в организме.

«Чаще всего таких диет придерживаются профессиональные спортсмены. Фактически, это сушка организма. Но даже они сидят на них очень недолго и исключительно под контролем специалистов. Если неправильно их соблюдать, это приведет к недостатку фосфолипидов и других полезных жиров», — пояснила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Монодиеты

Монодиета подразумевает питание лишь одним продуктом на протяжение нескольких дней. Например, шоколадом, яблоками или привычной каждому гречневой крупой. По статистике, этот способ помогает избавиться до шести килограммов всего за одну неделю. Но в то же время оказывает губительное воздействие на весь организм: в таком случае наблюдается полный дисбаланс активных компонентов, в результате чего накапливаются или только углеводы, или белки, или жиры.

Кетодиета

Люди, решившие опробовать кетодиету, также вынуждены добровольно отказаться от углеводов. Причем не на день, а на довольно продолжительный срок. Вследствие чего запускается опасный процесс — кетоз, при котором организм извлекает энергию из распавшихся жиров. Как итог — образуется масса кетонов, способных буквально отравить организм.

«Подобные диеты можно применять только под наблюдением врача, поскольку организм перенасыщается белками. Соблюдать их очень сложно — обязательно будут срывы и последующий набор веса», — пояснила медик.

Интервальное голодание

Голодание, в любых его проявлениях, один из излюбленных способов похудания. Многим кажется, что если делать это с некой периодичностью, то можно добиться серьезного прогресса, не подвергнув себя стрессу. Однако врач отмечает, что любое долговременное воздержание от пищи ведет к развитию опасных заболеваний. В том числе, панкреатита и желчекаменной болезни.

Палеодиета

Профессионалы считают палеодиету пережитком прошлого. И во многом потому, что она была «популярна» в каменном веке, когда из всех продуктов на выбор были представлены лишь мясо, рыба и растительная пища. Таким образом, сидя на ней, человеку придется отказаться от молочных продуктов, рафинированных масел и прочей еды, богатой йодом и железом.

«Научных исследований, доказывающих безопасность палеодиеты, еще не проводилось. Но уже известно: если этой диеты придерживаются женщины старше 50 лет, им грозит остеопороз — истончение костей», — предупреждают специалисты.

Белковые диеты

При таком способе похудания человеку придется потреблять продукты, содержащие белок, буквально в «лошадиных» дозах. Таким образом, в организме рано или поздно наступит дефицит витаминов и других необходимых питательных веществ. При таком способе питания можно потерять порядка пяти килограммов за неделю, однако последствия будут плачевными.

«В идеале человеку нужно потреблять не более 15-20% белка, в противном случае сильно растет нагрузка на внутренние органы, а именно на желудочно-кишечный тракт и почки. Особенно этому подвержены люди с хроническими заболеваниями», — уверяют эксперты.

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