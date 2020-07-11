Известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор — видео
Несчастный случай с Ксенией «Катастрофой» Никитиной случился на трассе под Москвой.
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Фото, видео: ВКонтакте @dorohov2019, @obsudim_online
Популярный мотоблогер Ксения Никитина из Ярославля трагически погибла в Подмосковье, врезавшись в трактор на трассе «Холмогоры».
Катастрофа произошла по нелепой случайности — обогнав колонну мотоциклистов на скорости 160 км/ч, девушка стала делать фото и не заметила двигавшийся по крайней левой полосе трактор. В результате столкновения мотоциклистка скончалась на месте.
Ксении, известной среди мотоциклистов, как «Катастрофа», было 33 года. Она родилась и выросла в Ярославле. Именно туда она направлялась в момент несчастного случая — планировала устроить встречу с местными байкерами и отправиться всем вместе по составленному ею маршруту.
В прошлом Ксения пережила серьезную аварию, когда существовал риск ампутации поврежденной ноги, и смогла восстановиться. Она планировала отправиться в кругосветное путешествие, но этому не суждено было случиться.
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