В Петербурге простились с погибшей на Бали блогером-миллионником Настей Тропи

В Петербурге простились с юной блогершей-миллионершей Насти Тропи (Тропицель). Церемония состоялась днем 11 июля на Серафимовском кладбище. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

О смерти 18-летней звезды Instagram стало известно 21 июня. Как выяснилось, Настя Тропи разбилась во время поездки на спортивном мотоцикле по окрестностям Бали. По словам молодого человека девушки, избранница не справилась с управлением байка, вследствие чего разбилась. По прибытию на место ЧП медики констатировали смерть.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и невозможностью перевести тело Тропи на родину, ее родители приняли решение о кремации. Ранее сообщалось, что прах блогера разделят: одна часть останется на Бали, другую привезут на родину. Однако во время церемонии прощания отец блогера развеял этот миф, заявив, что все останки были привезены в Петербург.

«Решили кремировать в связи со всей этой ситуацией. И я не хотел видеть ее такой, хотел бы запомнить тем радостным, красивым и счастливым ребенком, которым ее знал. Решили, пусть душа скорее упокоится. Некоторую часть праха мы оставили себе. Зачем? Расскажу потом», — отметил отец Насти Тропи.

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Он также упомянул о неких «друзьях», из-за которых девушка якобы и лишилась жизни. По словам мужчины, не окажись Настя на Бали по инициативе «интеллектуальных импотентов», она была бы жива до сих пор.

«Я не сторонник блогов, но она помогла девочкам найти себя, избавиться от наркотиков. К сожалению, она столкнулась со взрослыми людьми, которые использовали ее. На Бали она очутилась из-за „друзей“, которых я называю интеллектуальными импотентами. А сейчас они устраивают пляски на костях», — подытожил родственник девушки.

Проститься с блогером пришли как родственники и друзья девушки, так и ее подписчики в Instagram и поклонники. Выражая соболезнования семье погибшей, они отмечали: Тропи была искренним и добрым человеком, которого в наше время редко можно встретить.

«Она меня мотивировала. Когда я зарегистрировалась в Instagram, я подумала: „Если получится у нее, то и у меня“. Обещаю, что не брошу свое дело и буду продолжать дальше», — призналась одна и фанаток Насти.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры с места ДТП, где погибла блогер-миллионник Настя Тропицель.