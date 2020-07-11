На форуме «Таврида» наградили участников проекта «Мы вместе» — видео

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Светлана Александрова
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Памятные медали вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Фото, видео: 5-tv.ru

Участники проекта «Мы вместе», принимающие участие в молодежном форуме «Таврида», получили награды из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Памятные медали за бескорыстный вклад в организацию общественной акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса получили более 20 человек из 10 регионов России.

«То, что участниками первой смены стали активисты проекта „Мы вместе“ — это такое чувство признательности по отношению к вам. Это было очень справедливо и правильно… Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо!» — сказал со сцены Кириенко.

Он призвал подумать, как в дальнейшем использовать те наработки, которые созданы активистами во время пандемии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Кириенко зачитал участникам стартовавшего в Крыму молодежного форума «Таврида» приветственное послание президента РФ Владимира Путина. В нем глава государства назвал «неоценимой» деятельность волонтеров в последние несколько месяцев и поблагодарил участников проекта «Мы вместе».

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