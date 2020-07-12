«Походит на отца»: Перминова показала свою «кукольную» голубоглазую малышку
На снимке звездная мама позирует вместе со своей дочуркой, которая уже давно покорила соцсети.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: Instagram @lenaperminova
Российская топ-модель Елена Перминова опубликовала в Instagram невероятно очаровательный и милый кадр. На снимке светская львица в воздушном и утонченном белом платье позирует рядом со своей красавицей-дочуркой Аришей. Шестилетняя девочка сидит позади звездной мамы в стильном наряде: на ней укороченный топ молочного цвета, расстегнутая полосатая рубашка и, судя по всему, коротенькие шортики.
«Кажется, моя проиграла… даже я теперь вижу, что Ариша все больше походит на своего отца», — призналась Перминова.
Только вот фанаты с моделью не согласились. Большинство из них отметили, что чудесная голубоглазая малышка — копия мамы. Девочка уже давно покорила соцсети, благодаря своему обаянию и красоте. Некоторые даже предположили, что вслед за Еленой в будущем она сможет попробовать себя в модельном бизнесе, ведь такая «кукольная» внешность — настоящее чудо.
По традиции комментарии заполонили слова восхищения и комплименты.
«Какие же вы очаровашки!»
«А по мне так, все дети копия вас!»
«Два ангелочка!»
«Взгляд твой, Лена! Этого достаточно!»
«На кого бы ни была похожа, она у вас красавица», — отметили пользователи.
Кадры с детьми Перминовой не первый раз вызывают восторг у юзеров. Ранее модель показала видео пробуждения своей младшей дочки Ариши.
Читайте также
88%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?