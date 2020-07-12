«Походит на отца»: Перминова показала свою «кукольную» голубоглазую малышку

Российская топ-модель Елена Перминова опубликовала в Instagram невероятно очаровательный и милый кадр. На снимке светская львица в воздушном и утонченном белом платье позирует рядом со своей красавицей-дочуркой Аришей. Шестилетняя девочка сидит позади звездной мамы в стильном наряде: на ней укороченный топ молочного цвета, расстегнутая полосатая рубашка и, судя по всему, коротенькие шортики.

«Кажется, моя проиграла… даже я теперь вижу, что Ариша все больше походит на своего отца», — призналась Перминова.

Только вот фанаты с моделью не согласились. Большинство из них отметили, что чудесная голубоглазая малышка — копия мамы. Девочка уже давно покорила соцсети, благодаря своему обаянию и красоте. Некоторые даже предположили, что вслед за Еленой в будущем она сможет попробовать себя в модельном бизнесе, ведь такая «кукольная» внешность — настоящее чудо.

Instagram @lenaperminova

По традиции комментарии заполонили слова восхищения и комплименты.

«Какие же вы очаровашки!»

«А по мне так, все дети копия вас!»

«Два ангелочка!»

«Взгляд твой, Лена! Этого достаточно!»

«На кого бы ни была похожа, она у вас красавица», — отметили пользователи.

Кадры с детьми Перминовой не первый раз вызывают восторг у юзеров. Ранее модель показала видео пробуждения своей младшей дочки Ариши.