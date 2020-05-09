Кадры, на которых голубоглазая малышка возится с «плюшевыми» собачками, покорили сердца подписчиков по всему миру.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Модель Лена Перминова часто публикует в Instagram фото и видео со своими детьми. На этот раз звезда разместила в соцсети кадры пробуждения своей младшей дочки Ариши. Еще заспанную голубоглазую малышку «растолкали» в постели два щенка, больше напоминающих плюшевые игрушки.

«Что за неженка? Потягушки! Мне кажется, они хочешь-не хочешь тебя поднимут. Они это профессионально уже это делают. Доброе утро!» — сказала дочке мама.

Невероятно милый ролик покорил сердца подписчиков по всему миру. Кажется, Лена Перминова обожает снимать на камеру своих детей и собак. Недавно знаменитость поделилась кадрами, на которых вместе со своей семьей купает лабрадора. Трогательное видео набрало огромное количество просмотров.

33-летняя Лена Перминова в течение долгого времени живет вместе с 60-летним предпринимателем Александром Лебедевым. У пары родились трое детей — Никита, Егор и маленькая Ариша. Вот только отношения звездная чета до сих пор не узаконила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Перминова намекнула — Лебедев сделал ей предложение руки и сердца.

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