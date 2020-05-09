Видео с дочкой-барби Лены Перминовой и маленькими щенятами умилило фанатов
Кадры, на которых голубоглазая малышка возится с «плюшевыми» собачками, покорили сердца подписчиков по всему миру.
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Фото, видео: Instagram @lenaperminova
Модель Лена Перминова часто публикует в Instagram фото и видео со своими детьми. На этот раз звезда разместила в соцсети кадры пробуждения своей младшей дочки Ариши. Еще заспанную голубоглазую малышку «растолкали» в постели два щенка, больше напоминающих плюшевые игрушки.
«Что за неженка? Потягушки! Мне кажется, они хочешь-не хочешь тебя поднимут. Они это профессионально уже это делают. Доброе утро!» — сказала дочке мама.
Невероятно милый ролик покорил сердца подписчиков по всему миру. Кажется, Лена Перминова обожает снимать на камеру своих детей и собак. Недавно знаменитость поделилась кадрами, на которых вместе со своей семьей купает лабрадора. Трогательное видео набрало огромное количество просмотров.
33-летняя Лена Перминова в течение долгого времени живет вместе с 60-летним предпринимателем Александром Лебедевым. У пары родились трое детей — Никита, Егор и маленькая Ариша. Вот только отношения звездная чета до сих пор не узаконила.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Перминова намекнула — Лебедев сделал ей предложение руки и сердца.
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