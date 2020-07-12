Как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья? Отвечает диетолог

|
Алиса Старжевская
16

По мнению специалиста, ошибочно делить продукты на абсолютно вредные и абсолютно здоровые.

Как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья? Отвечает диетолог

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

О пользе и вреде такого популярного лакомства как чипсы спорят уже давно. Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно употреблять этот продукт, чтобы не нанести вред здоровью.

Как объяснила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва», продукты нельзя делить на абсолютно вредные и абсолютно здоровые. По ее словам, существует «рисковая» еда, как, например, бургеры, чипсы или кола. Однако, если употреблять такие продукты редко, они вреда здоровью не нанесут.

«Эталонного питания нет, надо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья. Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать еще сезонность: летом — ограничивать жирные блюда», — сказала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые опасные диеты, вызывающие хронические заболевания.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.23
0.35 80.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья? Отвечает диетолог
7:26
Специалисты нашли новое лекарство от хронических болей
7:12
Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала видео со съемок «Ивановы-Ивановы»
6:57
Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
6:36
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
6:20
Муж Елизаветы Боярской оставит жену одну в годовщину свадьбы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
Звезда «Фабрики» Алалыкина общается с внешним миром с позволения супруга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок