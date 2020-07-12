Как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья? Отвечает диетолог

О пользе и вреде такого популярного лакомства как чипсы спорят уже давно. Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно употреблять этот продукт, чтобы не нанести вред здоровью.

Как объяснила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва», продукты нельзя делить на абсолютно вредные и абсолютно здоровые. По ее словам, существует «рисковая» еда, как, например, бургеры, чипсы или кола. Однако, если употреблять такие продукты редко, они вреда здоровью не нанесут.

«Эталонного питания нет, надо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья. Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать еще сезонность: летом — ограничивать жирные блюда», — сказала врач.

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