Испытания первой в мире вакцины от COVID-19 завершились в России

В России успешно завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил Тарасов РИА Новости.

По его словам, первая группа добровольцев будет выписана уже 15 июля, а вторая готовится к выписке — 20-го.

Основной задачей исследований являлось доказательство того, что данная вакцина совершенна безопасна для людей, заявил Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. По его мнению, безопасность вакцины от COVID-19 была подтверждена в ходе клинических испытаний.

Как заметил Тарасов, добровольцы в течение долгого времени находились в изоляции и еще до начала испытаний были ограничены в контактах с внешним миром, чтобы исключить любую возможность заражения коронавирусом. У испытуемых не было выявлено никаких негативных последствий, и все они чувствуют себя хорошо. Вместе с тем, отметил Тарасов, длительная изоляция сказалась на их психологическом здоровье, и с добровольцами работали психологи, чтобы снизить эмоциональное напряжение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев.