Испытания первой в мире вакцины от COVID-19 завершились в России
В ходе исследований была доказана безопасность сыворотки.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoemann/SVEN SIMON, Cadu Rolim
В России успешно завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил Тарасов РИА Новости.
По его словам, первая группа добровольцев будет выписана уже 15 июля, а вторая готовится к выписке — 20-го.
Основной задачей исследований являлось доказательство того, что данная вакцина совершенна безопасна для людей, заявил Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. По его мнению, безопасность вакцины от COVID-19 была подтверждена в ходе клинических испытаний.
Как заметил Тарасов, добровольцы в течение долгого времени находились в изоляции и еще до начала испытаний были ограничены в контактах с внешним миром, чтобы исключить любую возможность заражения коронавирусом. У испытуемых не было выявлено никаких негативных последствий, и все они чувствуют себя хорошо. Вместе с тем, отметил Тарасов, длительная изоляция сказалась на их психологическом здоровье, и с добровольцами работали психологи, чтобы снизить эмоциональное напряжение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев.
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?