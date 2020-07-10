Вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев

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Алиса Старжевская
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Первую группу испытуемых выпишут уже 15 июля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoemann/SVEN SIMON; Минобороны РФ

Результаты тестов добровольцев, которым была введена испытываемая вакцина от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», — сказали в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев, добровольцы первой группы будут выписаны уже 15 июля. Волонтерам второй группы будет введен второй компонент вакцины от COVID-19. И у первой, и у второй группы вырабатываются антитела к COVID-19.

«На данном этапе все благополучно. Состояние добровольцев хорошее», — сказал Чихляев.

Ранее Минздрав РФ сообщал о двух формах российской вакцины против коронавируса. Одну вакцину в форме раствора для внутримышечного введения изучают в военном госпитале имени Бурденко, другую — в виде порошка для приготовления раствора для введения внутримышечно исследуют в Сеченовском университете.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ограничительные меры снимут в Москве и Петербурге с 13 июля.

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