Путин поздравил Всероссийский детский центр «Орленок» с 60-летием

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Марина Неруцких
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По словам президента, насыщенный детский отдых в бывшем пионерском лагере — заслуга всего коллектива центра.

Путин поздравил Всероссийский детский центр «Орленок» с 60-летием

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам праздничных мероприятий, проходящих в честь 60-летнего юбилея Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую участников праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Всероссийского детского центра «Орленок». Юбилей легендарного «Орленка» — большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений «орлят», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что «Орленок» не зря славится красотой уникальной южной природы, дружелюбной атмосферой и годами устоявшихся традиций. По словам российского лидера, здесь всегда масса важных и интересных занятий: «культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашенными гостями — политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами».

Путин отметил, что настолько разнообразный, прекрасно скоординированный отдых детей — это заслуга «самоотверженного труда воспитателей и вожатых „Орленка“, педагогов и медицинских работников, а также представителей других специальностей».

Бывший пионерский лагерь «Орленок», основанный в 1960 году, расположен неподалеку от поселков Новомихайловский и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края. С 1991 года он является Всероссийским детским центром. Ежегодно в "Орленке" отдыхают около 20 тысяч детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лагерь «Артек» отпраздновал 95-летний юбилей.

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