Сегодня свой юбилей отмечает легендарный Всероссийский детский центр «Орленок». Ровно 60 лет назад в Краснодарском крае на берегу Черного моря появился палаточный лагерь. Попасть сюда мечтали миллионы советских школьников. В наши дни «Орленок» продолжает свято чтить традиции прошлого и радовать детей уникальными образовательными программами различных направлений наряду с активным отдыхом.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией торжества пройдут не только в самом лагере, но и в онлайн-формате на всех медиа-площадках «Орленка». Планируется, что в праздновании юбилея лагеря примут участие почти две тысячи детей и сотни тысяч орлят-подписчиков в социальных сетях.

Как рассказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, участниками торжественных мероприятий в отрядах станут дети, приехавшие на отдых из Краснодарского края. Однако, по его словам, уже по итогам этой смены лагерь посетят около двух тысяч детей, которые прибудут и из других регионов России — Москвы, Московской области, Ростовской области, Ставрополя, Адыгеи и регионов Крайнего Севера.

«Дети смогут общаться между собой, но с учетом всех требований Россанэпиднадзора», — рассказал он.

Джеус также заявил, что юбилей «Орленка» они планируют отпраздновать «тепло и по-семейному». При этом он подчеркнул, что в этот день каждый «орленок», где бы он ни находился, сумеет прочувствовать «свою причастность к большому орлятскому братству».

Каждый год день рождения знаменитого лагеря начинается с торжественной линейки. В этом году она прошла в радиоформате, к которому могли присоединиться, в том числе, подписчики соцсетей детского центра. Кроме того, на протяжении всего дня на набережной будет действовать интерактивная историческая выставка, где «орлята» смогут увидеть реконструкцию событий 60-х годов, в том числе легендарную первую палатку лагеря, с которой он и начинался. Экскурсию по выставке можно будет посетить в онлайн-формате.

Более того, в прямом эфире будет возможность исполнить любимые орлятские песни и поучаствовать во флешмобе #Яорленок, в котором примут участие известные орлята. Поздравления от них лагерь примет на 60 языках мира.

Вечером с детьми творческую встречу проведет актриса театра и кино Лиза Арзамасова, а завершатся торжества праздничным салютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с поздравительным словом к «Орленку» уже обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что юбилей лагеря — это «большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений «орлят». Глава государства оценил самоотверженный труд воспитателей и вожатых «Орленка», а также педагогов и медицинских работников.