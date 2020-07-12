Отец актера Оскара Кучеры попал в больницу с подозрением на COVID-19

Отца известного актера Оскара Кучеры, режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова положили в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, с конца января 2020 года Боголюбов находился под медицинским наблюдением в частной клинике, куда был госпитализирован по причине плохого самочувствия. Какой конкретно диагноз тогда поставили врачи 85-летнему отцу Оскара Кучеры — не сообщалось. При этом сам актер заявлял, что за жизнь и здоровье мультипликатора опасаться не стоит, ссылаясь на почтенный возраст родственника и вероятные сопутствующие заболевания.

Однако 12 июля стало известно о переводе мужчины в специализированную больницу для пациентов с COVID-19. По информации 5-tv.ru, Александр Боголюбов уже сдал все необходимые анализы для проведения тестирования на коронавирус. Ожидается, что результаты огласят в течение нескольких дней.

Александр Боголюбов — известный советский и российский режиссер и мультипликатор, автор таких анимационных картин, как «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города».

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