Оскар Кучера прокомментировал госпитализацию отца

Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал состояние своего отца — режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова — предположительно госпитализированного с подозрением на COVID-19.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 85-летний родственник актера с конца января 2020 года находился на лечении в одной их столичных клиник. По заявлению Кучеры, мультипликатор имел некоторые проблемы со здоровьем. Однако какой именно диагноз был поставлен Боголюбову — не уточнялось.

12 июля стало известно, что режиссера перевели из клиники в специализированную больницу для лечения пациентов с COVID-19. Отмечалось, что Александр Боголюбов уже сдал необходимые анализы на коронавирус и ожидает результата.

«Чувствует себя прекрасно. Спасибо большое», — прокомментировал нынешнее состояние отца Оскар Кучера.

При этом актер не опроверг информацию о госпитализации режиссера с подозрением на коронавирус, но и не подтвердил ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мультипликатор Александр Боголюбов несколько месяцев страдает от серьезных проблем со здоровьем.