Оскар Кучера прокомментировал госпитализацию отца
По предварительным данным, 85-летний режиссер Александр Боголюбов был доставлен в больницу для пациентов с коронавирусом 12 июля.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал состояние своего отца — режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова — предположительно госпитализированного с подозрением на COVID-19.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, 85-летний родственник актера с конца января 2020 года находился на лечении в одной их столичных клиник. По заявлению Кучеры, мультипликатор имел некоторые проблемы со здоровьем. Однако какой именно диагноз был поставлен Боголюбову — не уточнялось.
12 июля стало известно, что режиссера перевели из клиники в специализированную больницу для лечения пациентов с COVID-19. Отмечалось, что Александр Боголюбов уже сдал необходимые анализы на коронавирус и ожидает результата.
«Чувствует себя прекрасно. Спасибо большое», — прокомментировал нынешнее состояние отца Оскар Кучера.
При этом актер не опроверг информацию о госпитализации режиссера с подозрением на коронавирус, но и не подтвердил ее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мультипликатор Александр Боголюбов несколько месяцев страдает от серьезных проблем со здоровьем.
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