Какие продукты могут вызвать анафилактический шок?

Анафилактический шок может наступить почти у любого, и такое состояние нельзя предугадать. Об этом рассказал врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, человек может не знать, на какой продукт у него может развиться подобная аллергия. Причем от количества съеденного она не зависит — даже маленький кусочек пищи может вызвать отек Квинке. Это реакция немедленного типа, которая проявляется отеком гортани и последующим удушьем.

«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», — предупредил медик.

Помочь в критической ситуации аллергику сможет специальный препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой. Внутри он содержит «кубик» адреналина. В отсутствие этого средства теоретически помочь человеку может обыкновенный испуг. В этом случае его организм выработает адреналин, и состояние немного облегчится. Это поможет выиграть время в ожидании «скорой».

Ранее 5-tv.ru писал, что 11 июля 25-летняя москвичка скончалась от анафилактического шока на собственной свадьбе. У девушки была аллергия на орехи. Во время торжества она съела несколько конфет, в которых содержались частицы орехов. После этого невеста начала задыхаться. Несмотря на усилия врачей трех бригад скорой помощи, спасти новобрачную не удалось.