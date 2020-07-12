Стало известно, от чего умерла невеста на собственной свадьбе в Москве

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Светлана Александрова
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Трагедия случилась накануне в одном из столичных ресторанов. Три бригады скорой помощи не смогли спасти жизнь 25-летней новобрачной.

Стало известно, от чего умерла невеста на собственной свадьбе в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в одном из московских ресторанов. Трагедия случилась 11 июля. 25-летняя новобрачная скончалась от анафилактического шока. Как сообщает «МК», у Александры была аллергия на орехи. Планируя банкет, родственники обращали особенное внимание организаторов на этот факт. Однако оказалось, что стоявшие на столе конфеты содержали частицы орехов. Невеста съела несколько штук, после чего ей резко стало плохо — девушка начала задыхаться.

Приехавшие по вызову медики поставили диагноз «анафилактический шок» и вызвали бригаду реанимации. Несмотря на усилия врачей трех бригад скорой помощи, спасти новобрачную не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драме, разыгравшейся в бразильском городе Сан-Паулу — там по дороге на собственную свадьбу невеста, бывшая на шестом месяце беременности, скончалась от инсульта.

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