В Крыму стартовал самый творческий форум страны «Таврида»

Самый крупный образовательный форум проходит в эти дни в Крыму. «Таврида» все-таки открыла двери и стала первой офлайн-площадкой для сотен молодых творцов со всей страны. При этом правила безопасности конечно никто не отменял — на массовые мероприятия обязательны маски. В этом году, как выяснила корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц, одной из главных тем стало влияние пандемии коронавируса на развитие искусств. Подробности в репортаже.

Сцена в виде разложенного ноутбука — как напоминание о тех месяцах, когда жизнь кипела исключительно онлайн. Но на «Тавриде» только живая публика и живое общение. Это первый в этом году форум, где все по-настоящему.

Первая звездная гостья «Тавриды-2020» — Юлианна Караулова — за время пандемии как раз преуспела в создании контента для соцсетей. Теперь делится опытом.

«Нужно следить за трендами, нужно быть на острие этих трендов, и самому стараться их диктовать», — рассказывает певица.

Впрочем, участники «Тавриды» давно привыкли сами задавать своей жизни — ритм.

«Я сюда приехал с огромной программой разных композиций — и соло, и идей. И мы со всеми, с кем можно будем делать творческие коллаборации», — говорит музыкант Тимур Белобров.

«Таврида» — главная в стране площадка для общения творческой молодежи. Каждый квадратный метр территории арт-кластера — буквально пропитан креативом.

Арт-инсталляции здесь будто бы сами вырастают из ландшафта. Многие из них — как, например, это «ласточкино гнездо» в стиле индастриал — обыгрывают историю полуострова, другие — как уже ставший знаменитым «человек, смотрящий в море» — органично вписываются в колоритный пейзаж. К сентябрю здесь должно появиться еще полтора десятка новых объектов и весь этот арт-парк наверняка станет новой самостоятельной крымской достопримечательностью.

На первую смену — или как здесь говорят — в «творческую антишколу» — приехали участники проекта «Мы вместе». Это волонтеры, которые помогли пережить сложные месяцы пандемии тем, кто был уязвим больше всего. Александр с первого дня самоизоляции на своей машине развозил пенсионерам продукты по всей Калужской области.

«Нам открывали дверь со слезами на глазах встречают- ребята, мы попали в такую ситуацию, нам непонятно что делать. Пообщайтесь с нами. Не то, чтобы было важно купить продукты, важно было общение. В большинстве случаев это именно так», — считает волонтер проекта «Мы вместе» Александр Сидоренков.

А еще — сегодняшние участники «Тавриды» — поздравляли ветеранов концертами во дворах, украшали ко Дню Победы и Дню России городские стены тематическими граффити. Всех, кто проявил себя в последние — непростые — месяцы, куратор форума Сергей Кириенко наградил памятными медалями.

«Целый ряд проектов создали во время пандемии, они вообще могут стать традицией. Потому что, кто видел эмоции ветеранов Великой Отечественной войны, которым приходили во дворы и устраивали поздравления у них, рядом с их домом и видели слезы радости на их глазах, те понимают, что от этого неправильно отказаться. Это неправильно забыть, потому что по эмоции, по чувству сопереживания это не сопоставимо ни с каким большим государственным мероприятием. И это надо попробовать сохранить», — отметил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Именно созданию таких же — социально важных — проектов и будут посвящены все грядущие мастер-классы, интенсивы и творческие сессии. А по вечерам здесь — концерты, танцы и конечно — песни под гитару у костра.

А эти ночи в Крыму теперь — им. Самым талантливым, самым творческим, самым дружным молодым ребятам и девчонкам со всей страны. «Таврида» — это территория свободы и здесь это становится понятно с самых первых аккордов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на форуме «Таврида» наградили участников проекта «Мы вместе». Памятные медали вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.