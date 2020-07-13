«ИКЕА» оказалась в осаде изголодавшихся по шоппингу петербуржцев

|
Алиса Старжевская
51

Магазины шведской сети на Парнасе и Дыбенко открылись после длительного перерыва, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом.

Фото, видео: ТАСС / London News Pictures via ZUMA, vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге возобновила работу «ИКЕА», сеть магазинов с товарами для дома и ремонта с мировым именем. Жители города сразу же бросились в любимые гипермаркеты, что привело к образованию многочасовых очередей на вход в магазины, пишет 78.ru.

По сообщениям очевидцев, которые размещают жалобы на происходящее в социальных сетях, подкрепляя их фотографиями очередей, внутрь пускают по 50 человек за раз. За соблюдением этого количества следят сотрудники «ИКЕА Дыбенко» и «ИКЕА Парнас». Ожидающим в очереди также требуется помнить о социальной дистанции.

В среднем покупатели проводят в очереди на вход около двух часов. Это происходит вопреки просьбам руководства IKEA, которые перед возобновлением работы своих магазинов в Петербурге просили не ехать туда всем в первый же день, пишет «ДП». Это помогло бы избежать и толпы, и риска заразиться коронавирусом, ведь эпидемиологическая обстановка в Северной столице пока далека от идеальной.

Ранее 5-tv.ru писал, как после открытия торговых центров в Краснодаре образовались пробки из любителей шоппинга.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

14:15
Сильная турбулентность напугала пассажиров индийского авиаперевозчика — Видео
13:53
«Ей далеко до Жанны!» — Наталья Фриске пляшет на корпоративах в образе сестры
13:37
«Так администрации работать не могут»: Трутнев прилетел в Хабаровск с проверкой
13:33
ТОП-7 фраз, которые мужчины чаще хотят слышать от женщин
13:28
«ИКЕА» оказалась в осаде изголодавшихся по шоппингу петербуржцев
13:10
ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области

Сейчас читают

Сложности бытия: история любви Джона Траволты и Келли Престон
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок