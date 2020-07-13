«ИКЕА» оказалась в осаде изголодавшихся по шоппингу петербуржцев
Магазины шведской сети на Парнасе и Дыбенко открылись после длительного перерыва, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / London News Pictures via ZUMA, vk.com/unreleased_dtp
В Петербурге возобновила работу «ИКЕА», сеть магазинов с товарами для дома и ремонта с мировым именем. Жители города сразу же бросились в любимые гипермаркеты, что привело к образованию многочасовых очередей на вход в магазины, пишет 78.ru.
По сообщениям очевидцев, которые размещают жалобы на происходящее в социальных сетях, подкрепляя их фотографиями очередей, внутрь пускают по 50 человек за раз. За соблюдением этого количества следят сотрудники «ИКЕА Дыбенко» и «ИКЕА Парнас». Ожидающим в очереди также требуется помнить о социальной дистанции.
В среднем покупатели проводят в очереди на вход около двух часов. Это происходит вопреки просьбам руководства IKEA, которые перед возобновлением работы своих магазинов в Петербурге просили не ехать туда всем в первый же день, пишет «ДП». Это помогло бы избежать и толпы, и риска заразиться коронавирусом, ведь эпидемиологическая обстановка в Северной столице пока далека от идеальной.
Ранее 5-tv.ru писал, как после открытия торговых центров в Краснодаре образовались пробки из любителей шоппинга.
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