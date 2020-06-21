Жажда шопинга. В Краснодаре после открытия в ТЦ образовались «пробки»
Горожане так соскучились по возможности ходить по магазинам, что встретили открытие торгового центра аплодисментами.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder, ВКонтакте / krasnodar__tm
Ряд городов России перешел к следующему шагу на пути снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Заработавшие торговые центры в Краснодаре столкнулись с огромными очередями и даже «пробками» внутри из истосковавшихся по шопингу горожан. Видео того, как люди ломятся в магазины за обновками, заполонили соцсети.
Очереди начались еще до начала работы ТЦ. Толпа собралась заранее у дверей и приветствовала их открытие.
Пользователей соцсетей позабавило поведение соотечественников.
«Что-то мне перехотелось по магазинам»
«Остановите планету, я сойду»
«А говорят у людей денег нет», — недоумевали краснодарцы.
Далеко не во всех городах люди оказались готовы ждать официального снятия ограничений на те или иные виды досуга. Так, в Петербурге уставшие от самоизоляции горожане закатили вечеринку на всю ночь с танцами на улице Рубинштейна. Как писал ранее 5-tv.ru, местные жители окрестных домов обрывали телефон полиции в попытках привлечь нарушителей к ответственности.
Читайте также
43%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?