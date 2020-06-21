Жажда шопинга. В Краснодаре после открытия в ТЦ образовались «пробки»

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Алина Потёмкина
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Горожане так соскучились по возможности ходить по магазинам, что встретили открытие торгового центра аплодисментами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder, ВКонтакте / krasnodar__tm

Ряд городов России перешел к следующему шагу на пути снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Заработавшие торговые центры в Краснодаре столкнулись с огромными очередями и даже «пробками» внутри из истосковавшихся по шопингу горожан. Видео того, как люди ломятся в магазины за обновками, заполонили соцсети.

Очереди начались еще до начала работы ТЦ. Толпа собралась заранее у дверей и приветствовала их открытие.

Пользователей соцсетей позабавило поведение соотечественников.

«Что-то мне перехотелось по магазинам»

«Остановите планету, я сойду»

«А говорят у людей денег нет», — недоумевали краснодарцы.

Далеко не во всех городах люди оказались готовы ждать официального снятия ограничений на те или иные виды досуга. Так, в Петербурге уставшие от самоизоляции горожане закатили вечеринку на всю ночь с танцами на улице Рубинштейна. Как писал ранее 5-tv.ru, местные жители окрестных домов обрывали телефон полиции в попытках привлечь нарушителей к ответственности.

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