Жажда шопинга. В Краснодаре после открытия в ТЦ образовались «пробки»

Ряд городов России перешел к следующему шагу на пути снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Заработавшие торговые центры в Краснодаре столкнулись с огромными очередями и даже «пробками» внутри из истосковавшихся по шопингу горожан. Видео того, как люди ломятся в магазины за обновками, заполонили соцсети.

Очереди начались еще до начала работы ТЦ. Толпа собралась заранее у дверей и приветствовала их открытие.

Пользователей соцсетей позабавило поведение соотечественников.

«Что-то мне перехотелось по магазинам»

«Остановите планету, я сойду»

«А говорят у людей денег нет», — недоумевали краснодарцы.

Далеко не во всех городах люди оказались готовы ждать официального снятия ограничений на те или иные виды досуга. Так, в Петербурге уставшие от самоизоляции горожане закатили вечеринку на всю ночь с танцами на улице Рубинштейна. Как писал ранее 5-tv.ru, местные жители окрестных домов обрывали телефон полиции в попытках привлечь нарушителей к ответственности.