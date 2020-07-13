В Москве полиция задержала Аллу Пугачеву

У здания СИЗО в Лефортово полиция задержала сотрудницу «КоммерсантЪ FM» Аллу Пугачеву. Журналистка принимала участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который ранее работал в том же издании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания СИЗО в Лефортова собрались около 50 коллег Ивана Сафронова. Несколько человек задержаны.

Иван Сафронов был задержан 7 июля. Его подозревают в передаче секретных данных спецслужбам одной из стран НАТО. Сам журналист свою вину отрицает. Суд постановил заключить Сафронова под стражу до 6 сентября.