В Москве полиция задержала Аллу Пугачеву
У здания Лефортовского суда проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного по подозрению в госизмене Ивана Сафронова.
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Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru
У здания СИЗО в Лефортово полиция задержала сотрудницу «КоммерсантЪ FM» Аллу Пугачеву. Журналистка принимала участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который ранее работал в том же издании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания СИЗО в Лефортова собрались около 50 коллег Ивана Сафронова. Несколько человек задержаны.
Иван Сафронов был задержан 7 июля. Его подозревают в передаче секретных данных спецслужбам одной из стран НАТО. Сам журналист свою вину отрицает. Суд постановил заключить Сафронова под стражу до 6 сентября.
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