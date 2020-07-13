У здания СИЗО в Лефортово собрались коллеги Ивана Сафронова — видео
Советник главы «Роскосмоса» был арестован 7 июля по подозрению в госизмене.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
Примерно полсотни журналистов собрались у здания СИЗО в Лефортова в Москве. Они вышли поддержать своего коллегу Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.
Как сообщает РИА Новости, несколько человек задержаны. Сотрудники полиции предупреждают собравшихся через громкоговорители, что акция не согласована и призывают людей разойтись. В Москве продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, ранее работавший в газетах «КоммерсантЪ» и «Ведомости», был задержан 7 июля. Его подозревают в передаче секретных данных спецслужбам одной из стран НАТО. Суд заключил Сафронова под стражу до 6 сентября. Сам журналист свою вину не признает. Глава внешней разведки Сергей Нарышкин заявил на днях, что задержание Сафронова с его профессиональной деятельностью не связано.
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