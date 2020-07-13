В Ростовской области двухлетний мальчик погиб в горящем автомобиле

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Василий Заика
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Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Дубовского района.

В Ростовской области двухлетний мальчик погиб в горящем автомобиле

Фото: www.globallookpress.com

Двухлетний житель Ростовской области погиб в результате пожара в автомобиле. Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия разыгралась в одном из населенных пунктов Дубовского района.

По предварительным данным, ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине без присмотра взрослых. В определенный момент по невыясненным пока причинам в салоне вспыхнул пожар. Подоспевшие на помощь взрослые обнаружили на переднем сиденье мальчика с тяжелейшими ожогами. Малыша в экстренном порядке госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

В настоящее время в причинах произошедшего разбираются следователи. В ходе осмотра авто в его салоне были обнаружены спички. По одной из версий мальчик мог устроить пожар по собственной неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плач новорожденной девочки помешал похоронить ее заживо.

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