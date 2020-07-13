Плач новорожденной девочки помешал похоронить ее заживо

Новорожденную девочку чуть не похоронили заживо в индийском городе Гогунда. Как сообщает Times of India, малышку ошибочно признали мертвой, и собирались придать ее тело земле.

Инцидент случился в штате Раджастан. Медсестра в роддоме не увидела признаков жизни у новорожденной и выдала ее тело матери в полиэтиленовом пакете. Роженица уже была готова похоронить дочь, когда во время траурной процессии ребенок заплакал. Малышку попытались спасти, но карета «скорой помощи» ехала полтора часа, и девочка скончалась, не дожив до ее приезда.

Убитые горем родители обвиняют врачей в халатности. В клинике, где случилось происшествие, отрицают констатацию смерти ребенка. Некоторые сотрудники утверждают, что мать забрала малютку без ведома медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине.