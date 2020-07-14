Жителей Самары предупредили о загрязнении воздуха из-за крупного пожара

Эфирная новость 24

На загоревшемся складе хранились изделия из поливинилхлорида.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Красноярском крае, рядом с городом Кодинск, тушили сильный пожар на складе пиломатериалов. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пока не сообщается.

А жителям сразу нескольких районов Самары из-за другого мощного пожара рекомендовано не выходить на улицу и закрыть окна. В воздухе выявлено превышение вредных веществ. Там горит склад, где хранилось более ста тонн изделий из поливинилхлорида.

При горении он выделяет токсичные вещества. Огонь распространился на десять тысяч квадратных метров. К тушению привлекались больше двухсот человек, пожарная авиация, катер, два поезда.

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