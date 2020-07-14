Жителей Самары предупредили о загрязнении воздуха из-за крупного пожара
На загоревшемся складе хранились изделия из поливинилхлорида.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Красноярском крае, рядом с городом Кодинск, тушили сильный пожар на складе пиломатериалов. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пока не сообщается.
А жителям сразу нескольких районов Самары из-за другого мощного пожара рекомендовано не выходить на улицу и закрыть окна. В воздухе выявлено превышение вредных веществ. Там горит склад, где хранилось более ста тонн изделий из поливинилхлорида.
При горении он выделяет токсичные вещества. Огонь распространился на десять тысяч квадратных метров. К тушению привлекались больше двухсот человек, пожарная авиация, катер, два поезда.
Читайте также
87%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?