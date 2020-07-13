Пожар на складе в Самаре охватил уже десять тысяч квадратных метров

Несколько часов назад в Самаре начался пожар на складе лакокрасочных материалов, о чем писал 5-tv.ru. Возгоранию сразу был присвоен повышенный уровень сложности, так как в здании рухнула кровля, и ликвидация последствий происшествия была крайне опасной.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет порядка двух тысяч квадратных метров. Теперь же представители МЧС говорят о том, что огонь распространился уже по площади в десять тысяч квадратных метров.

Из-за крайне сложных условий пожар до сих не удалось потушить — сейчас горит не менее семи с половиной тысяч квадратов, а количество единиц техники увеличили с 31 до 75. Кроме того, 200 пожарных вместо изначальных 95 задействовано в тушении огня, с воздуха идет оценка ситуации, чтобы можно было наиболее эффективно применить прибывший на место вертолет с водосливным устройством.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Иркутске полыхало высотное здание.