Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Талисман Крымского моста кот Мостик собрался сменить профессию. На его странице в соцсети так и сказано, что он переезжает, потому что вахта завершена — «мост построил и проверил в эксплуатации». Рыжий блогер, правда, не сообщил, куда направится, предложил подписчикам угадать.

Мостик — ровесник грандиозной стройки. Его подбросили строителям, те приютили и доверили особую миссию — инспектировать возведение объекта. Кот наблюдал за погружением свай и опор, за сборкой и подъемом пролетов. А в декабре 2019 встречал первый пассажирский поезд. Кстати, некоторые пользователи считают, что коту с таким прошлым будут рады в городе мостов — Петербурге.