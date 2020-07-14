Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Эфирная новость 123

Бело-рыжий кот появился на Крымском мосту в 2015-м, когда его подкинули в вахтовый городок мостостроителей. С тех пор животное стало неофициальным символом и главным «куратором» строительства моста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru

Талисман Крымского моста кот Мостик собрался сменить профессию. На его странице в соцсети так и сказано, что он переезжает, потому что вахта завершена — «мост построил и проверил в эксплуатации». Рыжий блогер, правда, не сообщил, куда направится, предложил подписчикам угадать.

Мостик — ровесник грандиозной стройки. Его подбросили строителям, те приютили и доверили особую миссию — инспектировать возведение объекта. Кот наблюдал за погружением свай и опор, за сборкой и подъемом пролетов. А в декабре 2019 встречал первый пассажирский поезд. Кстати, некоторые пользователи считают, что коту с таким прошлым будут рады в городе мостов — Петербурге.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Что может быть прекраснее?» — Асмус показала нежное селфи с мамой и папой
8:23
Массовые погромы начались во Франции с наступлением Дня взятия Бастилии — видео
8:14
Единая биометрическая система уже скоро может стать государственной
8:05
«От тебя исходит свет»: дочь Траволты трогательно почтила память покойной матери
7:56
В Минтруда разъяснили, как будут оплачивать работу россиянам, ушедшим на удаленку
7:49
«Батькина диета»: Андрей Разин рассказал, как похудел на 40 килограммов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок