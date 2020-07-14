Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Бело-рыжий кот появился на Крымском мосту в 2015-м, когда его подкинули в вахтовый городок мостостроителей. С тех пор животное стало неофициальным символом и главным «куратором» строительства моста.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru
Талисман Крымского моста кот Мостик собрался сменить профессию. На его странице в соцсети так и сказано, что он переезжает, потому что вахта завершена — «мост построил и проверил в эксплуатации». Рыжий блогер, правда, не сообщил, куда направится, предложил подписчикам угадать.
Мостик — ровесник грандиозной стройки. Его подбросили строителям, те приютили и доверили особую миссию — инспектировать возведение объекта. Кот наблюдал за погружением свай и опор, за сборкой и подъемом пролетов. А в декабре 2019 встречал первый пассажирский поезд. Кстати, некоторые пользователи считают, что коту с таким прошлым будут рады в городе мостов — Петербурге.
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