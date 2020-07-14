Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

|
Алина Потёмкина
89

Мальчик не смог удержаться в погоне за красивым кадром одной рукой за перила.

Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

Фото: www.globallookpress.com /Jaap Arriens

Погоня за красивым селфи вновь привела к трагическому финалу очередного подростка. В городе Тихвин в Ленинградской области ученик третьего класса решил сделать фотографию на фоне железнодорожных путей на мосту. Рискованное предприятие не удалось, мальчик рухнул вниз.

Как стало известно 5-tv.ru, вечером 13 июля в местное отделение полиции поступил сигнал о происшествии. На место падения подростка прибыл наряд поисково-спасательных сил, школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался.

Желание сделать эффектный кадр на фоне живописной природы или, напротив, урбанистического пейзажа нередко становится причиной гибели множества молодых людей. Как писал ранее 5-tv.ru, девушка-инстаблогер в пригороде Сиднея разбилась, рухнув с обрыва во время селфи. Ее тело нашли только спустя четыре часа.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
12:53
Звезда сериала «Хор» погибла после спасения из воды своего ребенка
12:41
Амурский ГПЗ удержал более 14 миллионов рублей из зарплат рабочих
12:31
«Бари, стой!»: сын Алибасова вновь устроил мощную драку на телешоу — видео
12:21
СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины под рухнувшим в доме потолком
12:00
Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

Сейчас читают

Жертвы самоизоляции. Стало известно о возможном разводе Ирены Понарошку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок