Смертельное селфи. Подросток в Ленобласти разбился, рухнув с моста

Погоня за красивым селфи вновь привела к трагическому финалу очередного подростка. В городе Тихвин в Ленинградской области ученик третьего класса решил сделать фотографию на фоне железнодорожных путей на мосту. Рискованное предприятие не удалось, мальчик рухнул вниз.

Как стало известно 5-tv.ru, вечером 13 июля в местное отделение полиции поступил сигнал о происшествии. На место падения подростка прибыл наряд поисково-спасательных сил, школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался.

Желание сделать эффектный кадр на фоне живописной природы или, напротив, урбанистического пейзажа нередко становится причиной гибели множества молодых людей. Как писал ранее 5-tv.ru, девушка-инстаблогер в пригороде Сиднея разбилась, рухнув с обрыва во время селфи. Ее тело нашли только спустя четыре часа.