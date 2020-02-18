Девушка-инстаблогер погибла при попытке сделать селфи
21-летняя британская модель упала с 30-метровой скалы.
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Фото, видео: Instagram @madalyn_davis_
Попытка сделать красивое селфи обернулась гибелью 21-летней британской Instagram-модели Мэдалин Дэвис. Трагедия произошла в пригороде Сиднея 12 января, пишет The Sun.
После вечеринки девушка с друзьями отправились к скалам Алмазной бухты. Ребята перелезли через ограждение, чтобы подойти к краю и встретить там рассвет. Прежде неосторожные путешественники уже срывались с того обрыва. Не избежала такой участи и Мэдалин. Инстаблогер упала с 30-метровой высоты. Ее тело обнаружили в воде спустя четыре часа. Она погибла от множественных травм головы.
Дэвис жила в городе Линкольн английского графства Линкольншир. На ее микроблог были подписаны более 20 тысяч человек. После ее смерти страницу в Instagram атаковали тролли. Мама погибшей Ребекка Смит рассказала, что столкнулась с насмешками в адрес ее погибшей дочери. Убитая горем женщина не понимает, как комментаторы могут смеяться над чужим горем.
Ранее 5-tv.ru писал, что москвичка погибла на конкурсе по поеданию пирожных.
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