Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

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Акции протеста прошли не только в столице, но и других регионах Франции, тем самым «отпраздновав по-революционному» День взятия Бастилии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julien Mattia, 5-tv.ru

Главный национальный праздник Франции — День взятия Бастилии — начался с беспорядков. Во многих крупных городах полицейским пришлось разгонять манифестантов.

Они атаковали стражей порядка в Париже, Руане и других городах. Машины правоохранителей забрасывали файерами и петардами. На улицах сейчас горящие баррикады, десятки подожженных автомобилей. А в Нантере спалили рейсовый автобус.

Главные зачинщики, по словам полицейских — выходцы из африканских стран, которые раньше были французскими колониями. Они требуют отменить торжества в знак раскаяния за рабовладельческое прошлое. И в случае отказа обещают продолжать погромы целый день.

Но больше всего неприятностей правоохранителям доставили манифестанты в столице. В колонне, которая шла в поддержку требований французских медиков, оказалось более половины представителей так называемых «желтых жилетов». Среди которых были и радикалы. Именно они, отделившись, как сообщает ТАСС, начали погромы магазинов и кафе, а также забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. В итоге полиция применила слезоточивый газ.

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