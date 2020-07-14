Сын основателя и руководителя группы «На-На» Бари Алибасова ввязался в драку в эфире телевизионного шоу. Потасовкой закончился его конфликт с семейным стоматологом Артуром Пинхасовым. Как рассказал в Instagram пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин, все началось со словесной перепалки между участниками передачи. В результате они не нашли способа лучше, чем разрешить спор кулаками.

«Все началось с замечаний Пинхасова по поводу поведения Бари. Затем словесная перепалка переросла в драку, которую мне удалось снять на телефон», — рассказал Горожанкин, снимающий произошедшее на камеру смартфона.

Сотрудники охраны пытались разнять оппонентов, но это удалось с трудом. Бари Алибасов-младший продолжал кидать колкие комментарии в адрес стоматолога и бить его. В результате тот порвал дорогой пиджак и заработал сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший избил одного из участников шоу. По его словам, пострадавший мужчина — бывший помощник продюсера Андрей Назаров. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как заявил звездный адвокат, возможно, это была реакция на оскорбление. Череда скандалов с участием Алибасовых произошла на фоне информации о новом отравлении Бари Каримовича.