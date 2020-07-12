«Не только пиар»: Последние подробности нападения Алибасова-младшего на человека

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 2 288

Алибасову-младшеву, напавшему на мужчину, юристы предлагают помощь.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Сын продюсера Бари Алибасова напал на человека во время съемок популярного шоу на одном из федеральных каналов. По информации 5-tv.ru, Алибасов-младший избил одного из участников программы. Предварительно, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение лба и сотрясение головного мозга.

Как рассказал 5-tv.ru звездный адвокат Александр Бенхин, по слухам, пострадавший мужчина — Андрей Назаров. Мужчина много лет был помощником продюсера Бари Алибасова. Возможно, сын знаменитого продюсера считает, что Назаров мог спаивать его отца или украсть какие-то документы.

«Тут важно понимать, что это не чистый хайп. Потому что Бари унаследовал от старшего способность провоцировать и хайповать. Он, так сказать, молодой король. Но здесь это не только пиар… Возможно, это была реакция на обвинение или оскорбление. Если обратится ко мне за помощью, с удовольствием буду его защищать», — рассказал адвокат Александр Бенхин.

При этом Бенхин несколько раз подчеркнул, что все это пока неподтвержденная информация.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из с Бари Алибасовым из психиатрической клиники.

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