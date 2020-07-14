Амурский ГПЗ удержал более 14 миллионов рублей из зарплат рабочих

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Карина Бернтгольц
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Прокуратура региона продолжает проверку по факту беспорядков, произошедших 13 июля на предприятии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Артем Коротаев, vk.com/asn24

По факту беспорядков, произошедших на Амурском газоперерабатывающем заводе, продолжается проверка. На предприятие выехал прокурор региона Руслан Медведев, по поручению которого начала работать временная приемная прокурора области по вопросам нарушений прав задействованных в строительстве работников.

В результате расследования, предположительно, выяснилось, что организация удержала из заработной платы работников более 14 миллионов рублей.

«ООО „Ренейсанс Хэви Индастрис“ в одностороннем порядке произвело удержание из заработной платы более тысячи работников денежные средства в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего удержано более 14,4 млн. рублей», — сообщается в официальном сообщении прокуратуры Амурской области.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с первой частью статьи 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан».

Прокурор Амурской области Медведев разъяснил иностранным гражданам, работающим на АГЗ, об ответственности на нарушение общественного порядка, недопустимости массовых беспорядков и о возможности обращения в прокуратуру в связи с нарушением их прав.

Сейчас на контроле прокуратуры также находится расследование уголовных дел о массовых беспорядках и хулиганстве на территории завода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рабочие подрядной организации устроили побоище в столовой на Амурском газоперерабатывающем заводе.

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