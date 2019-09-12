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  4. Рабочие завода устроили побоище в столовой в Приамурье — видео

Рабочие завода устроили побоище в столовой в Приамурье — видео

, 16:30 Видео 6

В результате массовой драки, произошедшей 12 сентября, были задержаны восемь человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May, YouTube / Өмір Тамаша

Рабочие подрядной организации устроили побоище в столовой на Амурском газоперерабатывающем заводе. Видеозапись массовой драки размещена в сети. Судя по кадрам, мужчина начал словесную перепалку со своим коллегой, которая переросла в заварушку. Рабочие опрокидывали столы с едой и бросались друг в друга стульями.

«12 сентября утром в столовой одной из подрядных организаций произошел инцидент на бытовой почве. Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку», — говорится в сообщении объединенного пресс-центра проекта строительства Амурского ГПЗ.

Как стало известно 5-tv.ru, активные участники драки были задержаны. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Пострадавших в результате массового побоища нет. Предварительные причины инцидента — конфликт на бытовой почве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодаре участники массовой драки открыли стрельбу.

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