«Соседей не выбирают»: К Розе Сябитовой вызвали полицию

В загородный дом телеведущей Розы Сябитовой на днях нагрянули стражи правопорядка. Как рассказала знаменитая сваха в беседе с 5-tv.ru, это произошло по довольно банальной причине.

У Сябитовой скопилось несколько мешков с отходами, которые она, по договоренности с водителем мусоровоза, сложила на обочине у дороги, чтобы шофер их забрал утром. Одна жительница возмутилась подобными действиями и начала кричать на телеведущую.

«Вдруг выскакивает женщина, начинает кричать, обзывать, что здесь мусор оставлять нельзя», — рассказала Сябитова, добавив, что жительница стала угрожать ей вызовом полиции.

Несмотря на то, что звезда объяснила женщине всю ситуацию, добиться она ничего не смогла. В результате, Сябитова убрала упакованный мусор с дороги и погрузила в свою машину. По ее словам, она думала, что инцидент исчерпан, но через полчаса к ней приехала полиция, которая написала протокол и разобралась в ситуации.

Телеведущая подчеркнула, что в данном случае ей больше всего было жаль полицейских, которые, по сути, приехали на «ложный вызов».

«Ситуация странная, ничего не значащая для них. Они отреагировали на сигнал. По сути это выглядело как ложный вызов», — сказала она.

Instagram @syabitova_roza

Сябитова отметила, что для нее это уже не первый случай. Ранее ее соседи в городе начали «пакостить» звезде после того, как она стала знаменитой.

Она рассказала, что всегда старалась урегулировать конфликты мирным путем, однако ее соседи не идут на контакт.

«Одно название этим людям — вот такие соседи. Соседей не выбирают», — сказала телеведущая, добавив, что кому-то хочется «унизить звезду», независимо от того, хороший она человек или нет.

Она также призналась, что осталась довольна работой сотрудников правоохранительных органов, которые быстро разрешили ситуацию.

«Я не люблю кичиться своими регалиями. Приехали два молодых полицейских, один участковый. Они меня прекрасно знают. Они представились, поздоровались — адекватные, нормальные люди», — поделилась Сябитова.

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