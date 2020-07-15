Великобританию атаковали полчища летающих муравьев — видео
В этом году целые колонии насекомых можно наблюдать даже на метеорадарах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wothe, K., Twitter / @geogblogger, @shamedagain, @AlanNadin1
Великобритания переживает нашествие летающих муравьев. Каждый год в середине июля насекомые отращивают крылья и покидают свой ареал обитания, чтобы произвести потомство и основать новые колонии. После спаривания самцы погибают, а самки возвращаются на землю и откладывают яйца.
Время, в которое огромные полчища муравьев атакуют страну, сопровождается большими неудобствами для жителей, застающих этих существ на своих садовых участках. Вид таких колоний пугает людей, хотя сами летающие насекомые не представляют для них никакой опасности.
В этом году муравьев оказалось так много, что их скопления можно было увидеть даже на метеорадарах. Ученые связывают это с теплой погодой и большой влажностью, которые очень привлекают насекомых, пишет Mirror.
Ранее 5-tv.ru писал, что возвращение коал в дикую природу попало на видео.
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