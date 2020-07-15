Великобританию атаковали полчища летающих муравьев — видео

|
Алиса Старжевская
33

В этом году целые колонии насекомых можно наблюдать даже на метеорадарах.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Wothe, K., Twitter / @geogblogger, @shamedagain, @AlanNadin1

Великобритания переживает нашествие летающих муравьев. Каждый год в середине июля насекомые отращивают крылья и покидают свой ареал обитания, чтобы произвести потомство и основать новые колонии. После спаривания самцы погибают, а самки возвращаются на землю и откладывают яйца.

Время, в которое огромные полчища муравьев атакуют страну, сопровождается большими неудобствами для жителей, застающих этих существ на своих садовых участках. Вид таких колоний пугает людей, хотя сами летающие насекомые не представляют для них никакой опасности.

В этом году муравьев оказалось так много, что их скопления можно было увидеть даже на метеорадарах. Ученые связывают это с теплой погодой и большой влажностью, которые очень привлекают насекомых, пишет Mirror.

Ранее 5-tv.ru писал, что возвращение коал в дикую природу попало на видео.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
«Подсаживают на гипоксию»: Петербурженка о тренингах школы «Вселенная Блаженства»
7:24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
7:22
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и ввел санкции против КНР
7:14
«Питер — это тот город, где небо не над тобой, а вокруг тебя»
7:08
«Очень нежно!» — Пегову в прозрачном платье посетило поэтическое настроение
7:01
Неуловимые пешеходы? В России собираются остудить пыл гонщиков на электросамокатах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок