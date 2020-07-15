«Какая молодая Вера»: дочь Глаголевой показала архивное фото матери
Снимок опубликовала в своем блоге в Instagram Анна Нахапетова, старшая дочь покойной актрисы.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @anahapetova
Старшая из трех дочерей Веры Глаголевой Анна Нахапетова поделилась с подписчиками фотографиями летнего отдыха в 1990-е. Но больше всех порадовало ее фолловеров именно наличие ее звездной матери на фотографии, пишут «Дни.ру».
На фото на странице Анны в Instagram можно увидеть празднование дня рождения ее сестры Маши, типичное для того времени. Она также указала, что происходило это на водохранилище на Икше, куда каждое лето дети с матерью ездили отдыхать.
«Именно там мы ощущали свободу, беззаботность и невыносимую легкость бытия», — поделилась Нахапетова.
Подписчиков порадовал такой приступ ностальгии у Анны Нахапетовой, они принялись перебирать собственные воспоминания о скончавшейся в 2017 году Вере Глаголевой.
«Помню вас такими! И Верочку помню такой!»;
«Какая молодая Вера»;
«Здорово! И Мамочка молоденькая…»;
«Рада видеть Вас, Машу и Веру Витальевну», — написали они с нежностью в комментариях.
Вера Глаголева была замужем дважды. От режиссера Родиона Нахапетова родились дочки Аня и Маша, а от бизнесмена Кирилла Шубского — Настя.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что семья Анастасии Шубской и Александра Овечкина вошла в число самых красивых пар российских знаменитостей.
Читайте также
87%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?