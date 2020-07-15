«Какая молодая Вера»: дочь Глаголевой показала архивное фото матери

Старшая из трех дочерей Веры Глаголевой Анна Нахапетова поделилась с подписчиками фотографиями летнего отдыха в 1990-е. Но больше всех порадовало ее фолловеров именно наличие ее звездной матери на фотографии, пишут «Дни.ру».

На фото на странице Анны в Instagram можно увидеть празднование дня рождения ее сестры Маши, типичное для того времени. Она также указала, что происходило это на водохранилище на Икше, куда каждое лето дети с матерью ездили отдыхать.

«Именно там мы ощущали свободу, беззаботность и невыносимую легкость бытия», — поделилась Нахапетова.

Instagram @anahapetova

Подписчиков порадовал такой приступ ностальгии у Анны Нахапетовой, они принялись перебирать собственные воспоминания о скончавшейся в 2017 году Вере Глаголевой.

«Помню вас такими! И Верочку помню такой!»;

«Какая молодая Вера»;

«Здорово! И Мамочка молоденькая…»;

«Рада видеть Вас, Машу и Веру Витальевну», — написали они с нежностью в комментариях.

Вера Глаголева была замужем дважды. От режиссера Родиона Нахапетова родились дочки Аня и Маша, а от бизнесмена Кирилла Шубского — Настя.

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