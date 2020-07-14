В мессенджере WhatsApp произошел сбой
На проблемы с подключением в приложении жалуются пользователи из России.
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
Пользователи из России жалуются на неполадки в работе WhatsApp. В основном о сбое сообщают жители из Москвы, Петербурга, Тулы, Махачкалы и других городов. За границей проблемы возникли в Германии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Проблемы связаны с невозможностью подключиться к серверу. Также у некоторых не получается авторизоваться в приложении, еще часть пользователей сообщает о том, что плохо работает десктопная версия мессенджера. Причины произошедшего выясняются.
В предыдущий раз крупный сбой в работе WhatsApp наблюдался в январе этого года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пользователей WhatsApp предупредили об опасном вирусе.
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